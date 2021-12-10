Жінка розмістила дитину 4-5 років біля ніг, обидва пасажири міцно трималися за кермо.

Навіть жорсткі правила, що регулюють рух електросамокатів, не змогли відмовити киян користуватися цим видом транспорту. Тому на звичайних дорогах їх стає все більше, а автомобільний рух стає все хаотичнішим.

Так, у Києві вчергове відзначився власник електросамокату. Місцевих водіїв здивував вчинок жінки, що пересувалася по автобусній зоні дороги бульвару Шевченка разом з дитиною.

Невідома розмістила хлопчика 4-5 років біля ніг, обидва пасажири міцно трималися за кермо.

"Мамулик, напевно, зовсім не знає ПДР, а тому без всяких докорів сумління їде з дитиною на самокаті просто по дорозі", - пишуть в Telegram Київ Оперативний, де і виклали 10 грудня відео інциденту.

Водночас автори не зауважили іншого дорожнього порушника – легковика синього кольору, який вирішив проїхатися смугою для громадського транспорту, ледь не збивши матір.

Як писав УНІАН, 9 грудня черговий київський маршрутник відзначився своєю поведінкою під час роботи. Пасажири помітили його за грою на мобільному. Примітно, що водій також перебував у салоні без захисної маски, чим порушував встановлені правила карантину.

Крім того, працівники столичного тату-салону мережі Tattoo Lamarch Studio сфотографувалися з прив'язаною свинею, заявивши, що готуються на її тілі зробити тату, і викликали гнів громадськості.

У четвер, 9 грудня, в Києві на Осокорках авто на великій швидкості збило дівчину на пішохідному переході. Очевидець події розповів журналістам, що водій зупинився неподалік від місця аварії, але спробував сховатися, побачивши нерухоме тіло постраждалої. Незабаром він все-таки повернувся і дав свідчення поліцейським.

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Автор: Віолетта Орлова