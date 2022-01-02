Харківські поліцейські оперативно розшукали трирічну дитину.

Працівники Харківської поліції увечері, 1 січня, оперативно розшукали трирічну дівчинку, про зникнення якої повідомила її бабуся.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

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"1 січня о 17:30 до чергової частини Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про те, що зникла трирічна дитина. Про подію правоохоронцям повідомила бабуся, яка розповіла, що її дочка пішла на прогулянку з дівчинкою, але повернулася додому одна. На питання, де знаходиться маленька дитина, та повідомила, що залишила його знайомому", - йдеться в повідомленні.

На пошуки дитини був орієнтований весь особовий склад № 2 та чергові екіпажі патрульної поліції. Менш ніж через дві години дівчинку виявили біля станції метро" Студентська", вона перебувала з 40-річним чоловіком, який розшукував її матір.

Зазначається, що жодних протиправних дій щодо дівчинки скоєно не було, дитину передали медикам. Вирішується питання про притягнення матері до відповідальності.

Зниклі діти:

12 грудня 2021 року відділ ювенальної превенції поліції Івано-Франківської області повідомив про те, що розшукує 12-річну дівчинку, яка 11 грудня близько 12:00 пішла гуляти та досі її місцеперебування невідоме.

У Миколаївській області 5 грудня знайшли мертвим потрапив 9-річного хлопчика.