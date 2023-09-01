Всього закупили мільйон таких наборів.

Міністерство оборони України закупило мільйон продуктових наборів для військових, які виявилися неякісними. Оборонне відомство уклало додаткову угоду з комерційною структурою на суму 430 мільйонів гривень

"Прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони офісу Генерального прокурора в суді довели незаконність положень додаткової угоди до договору про закупівлю продуктових наборів для військовослужбовців ЗСУ, укладеного Міністерством оборони України з комерційним товариством. Йдеться про мільйон таких наборів вартістю 430 мільйонів грн", - йдеться у повідомленні офісу генпрокурора.

Зазначається, що додаткова угода до договору передбачала про закупівлю продуктових наборів, які не відповідають нормам харчування для, що підтвердило факт прийняття Міноборони продукції неповної якості. Суд підтвердив, що підписання цього документа відбулося з порушенням чинного законодавства.

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Скандали з Міноборони через закупівлі - останні новини

На початку серпня ЗМІ з'ясували, що Міноборони уклало контракт з турецькою фірмою Vector avia на поставку літніх курток за ціною 29 доларів за одиницю. Пізніше в українських документах помітили вже зимові куртки по 86 доларів.

Глава відомства Олексій Резніков предроложіл, що ціни в турецьких документах могли замінити, щоб ухилитися від податків в Туреччині.

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