Чоловік із власного мобільного телефону через месенджер відправив повідомлення про місця розташування військових.

Жителю Слов'янська повідомлено про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про розташування Збройних cил України.

Як повідомив Офіс генерального прокурора, у листопаді 2022 року мешканець Слов'янська з власного мобільного телефону через месенджер відправив повідомлення про місця розташування особового складу, автотранспорту та військової техніки Збройних cил України, а також щодо розміщення блокпосту на території міста.

"Після скоєного чоловіка викрили та затримали правоохоронці. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави", - йдеться у повідомленні.

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Як вже повідомляв УНІАН, нещодавно в Україні затримали агента воєнної розвідки Росії. Він передавав росіянам дані про підрозділи Сил оборони та місця розташування енергетичних об’єктів у Вінницькій області.

Окрім цього, нещодавно СБУ затримала депутата "ОПЗЖ", який працював на окупантів Херсонщини. Він займався терором місцевих підприємців і змушував їх сплачувати податки в бюджет РФ. Також на Миколаївщині чоловіка, який збував трофейну зброю, та жінку - "високопоставлену" колаборантку, яка очолювала "апарат" окупаційної адміністрації у звільненому нині районі Миколаївської області.

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