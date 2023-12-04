Чоловік доволі тендітної статури намагався прикинутися дитиною, щоб виїхати з України.

На Закарпатті прикордонники затримали 29-річного жителя Коломиї (Івано-Франківська область), який вже вчетверте намагався незаконно перетнути кордон України, і знову невдало.

На цей раз чоловік вдався до хитрощів та спробував обманути прикордонників у дитячій шапці з рожевим помпоном. Сьогодні в ДПСУ повідомили, що вкотре зловили цього "туриста".

У відомстві уточнили, що перед цим відчайдуха двічі "перевіряв кордони" на Одещині, а тепер взявся за Закарпаття.

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"Відчайдуха збирався долати повноводну Тису на звичайному надувному матраці - попри всі застереження прикордонників. Щоб відвернути увагу правоохоронців, чоловік вдягнув дитячу рожеву шапку, аби здаватися дитиною", - повідомляють прикордонники.

На оприлюдненому фото видно, що чоловік невисокого росту і худої статури.

В ДПСУ зазначають, що для таких затятих екстремалів передбачено штраф від 3400 до 13600 тисяч гривень або 15 діб арешту.

На Закарпатті відчайдухи вигадують методи, як перетнути кордон

У листопаді на Закарпатті прикордонники Мукачівського загону заблокували три спроби порушення державного кордону, у результаті вдалося затримати вісім осіб.

Так, на ділянці відповідальності відділу прикордонної служби "Лужанка" неподалік від кордону наряд зупинив автомобіль марки "Фольксваген". Його водій віз до українсько-угорського кордону чотирьох чоловіків. Троє з пасажирів виявилися жителями міста Кропивницький, четвертий - житель Львівської області. Сам водій є жителем Закарпаття. За грошову винагороду у розмірі $4000 з кожного він збирався переправити своїх "клієнтів" до сусідньої Угорщини.

Ще двоє відчайдухів збиралися подолати карпатське високогір’я на мотоциклі.

Крім того, ще дві подібні спроби заблокували військовослужбовці відділень "Богдан" та "Велятино" на кордоні з Румунією.

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