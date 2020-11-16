У 2016 році в Болграді Одеської області колишній в'язень зарізав батьків хлопця, сам він дивом врятувався зі своєю сестрою.

У дорожньо-транспортній пригоді, яка сталася під Одесою 15 листопада, загинув 20-річний Ігор Демченко, батьки якого були жорсткого зарізані колишнім ув'язненим у Болграді.

Про це повідомляє Думская.

У Демченка в Одесі залишилися дружина і син, якому виповнився один рік.

Ігоря і Маріанну Рознетовських жорстоко вбили в Болграді у вересні 2016 року. Вбивця також наніс ножові поранення Демченку і його сестрі Насті, але діти вижили. Хлопцеві тоді було 16 років, дівчинці – всього 8.

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Після виписки з лікарні вони проходили курси фізичної та психологічної реабілітації. Вихованням дітей зайнялася їхня бабуся.

Хлопець 15 листопада прямував з Одеси до Бєлгорода, скориставшись сервісом BlaBlaCar, на автомобілі Toyota Hiace. За кермом перебував співробітник патрульної поліції, який на той момент не виконував службові обов'язки.

ДТП, в якому загинув Ігор Демченко - що відомо

Вранці 15 листопада в Білгород-Дністровському районі Одеської області в результаті зіткнення двох автомобілів 2 особи загинули і 4 постраждали.

Автомобіль Mercedes Sprinter, який рухався з міста Білгород-Дністровський в напрямку села Старокозаче, не надав переваги в русі і зіткнувся з автомобілем Toyota Hiace, яким керував 23-річний чоловік.

Вирішується питання про внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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Автор: Денис Прядко