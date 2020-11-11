Місце аварії в Дніпрі / фото ДСНС
У мережі з'явилося відео масштабної нічної ДТП, яка сталася в Дніпрі й забрала одне людське життя.
Запис опублікувало видання "Дніпро Оперативний".
Аварія за участю п'яти легкових автомобілів - Audi A6, Mazda 323, Infiniti, Mazda 6 і Honda Accord - сталася на перетині Слобожанського проспекту і вулиці Калинової.
В результаті ДТП є жертви і постраждалі: загинула пасажирка легковика Honda. Ще двох людей госпіталізували до лікарні.
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