У Києві водій не впорався з кермуванням і на смерть збив поліцейську, яка йшла тротуаром.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Інцидент стався напередодні ввечері. Водій "Шевроле" не впорався з кермуванням і вилетів на тротуар. У цей час там саме йшла жінка. Від отриманих травм вона померла на місці.
Відомо, що загибла була співробітницею управління поліції. Її ім'я та посаду колеги поки що не розголошують.
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26-річного кермувальника автомобіля з травмами різного ступеню тяжкості шпиталізували до лікарні.
Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження.
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