Водій "Шевроле" не впорався з кермуванням і вилетів на тротуар.

У Києві водій не впорався з кермуванням і на смерть збив поліцейську, яка йшла тротуаром.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Інцидент стався напередодні ввечері. Водій "Шевроле" не впорався з кермуванням і вилетів на тротуар. У цей час там саме йшла жінка. Від отриманих травм вона померла на місці.

Відомо, що загибла була співробітницею управління поліції. Її ім'я та посаду колеги поки що не розголошують.

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26-річного кермувальника автомобіля з травмами різного ступеню тяжкості шпиталізували до лікарні.

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження.

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Автор: УНІАН