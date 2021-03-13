За кермом Audi перебував 16-річний хлопець, авто належить його родичу.

На Рівненщині під час ДТП за участі неповнолітніх водій автомобіля загинув, ще троє підлітків з численними травмами госпіталізовані до реанімації.

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Як повідомляє поліція Рівненської області, повідомлення про автоаварію між селами Антонівка та Нетреба Вараського району правоохоронці отримали ввечері 12 березня.

Слідчо-оперативна група встановила, що 16-річний водій автомобіля Audi А6, житель села Великі Цепцевичі, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався із керуванням і виїхав за межі проїзної частини, де врізався у дерево.

Внаслідок ДТП неповнолітній кермувальник загинув на місці. У потерпілих 14-річної дівчини та 16-річного хлопця діагностували політравми, а у 15-річної — відкриту черепно-мозкову травму, перелом ноги, травматичну ампутацію пальця руки. Усі троє — жителі Малих та Великих Цепцевичів, учні місцевих шкіл, перебувають у реанімації.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Поліцейські встановили, що авто належить родичу загиблого неповнолітнього, підлітки вирішили покататися.

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Автор: Вікторія Токарєва