Не розминулися два легкових авто, зазначили правоохоронці.

В Одеській області сталося моторошна дорожньо-транспортна пригода, унаслідок якої заазнали травм шестеро людей, в тому числі 3-річна дитина.

Як повідомили у регіональному главку Національної поліції, аварія сталася сьогодні, 6 травня, близько 11.00, між селами Лощинівка і Каланчак Саф’янівської громади Ізмаїльського району.

"Не розминулися на автошляху 36-річний житель Каланчаку, який керував автомобілем "ВАЗ-21099", та 32-річний житель Лощинівки, що їхав йому назустріч на Lada Priora", - розповіли правоохоронці.

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Один водій був із 36-річною дружиною, другий - із 34-річною дружиною та двома синами віком 13-ти та 3-х років.

За даними поліції, у жахливому ДТП всі, хто був в двох машинах (шість осіб), зазнали травм та ушпиталені до Ізмаїльської міської лікарні. Найбільше інших постраждав 3-річний хлопчик - він у реанімації. Лікарі борються за життя малюка.

Наразі водіїв перевіряють, чи вживали вони алкогольні напої. Встановлюються всі обставини події. Також вирішується питання щодо відкриття провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Як повідомляють місцеві жителі, аварія сталася сталося на підйомі дороги, а одного із водіїв рятувальники вирізали із автівки за допомогою спеціального обладнання.

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Наприкінці квітня в Одесі трапилася трагедія - у багатоквартирному будинку, розташованому на вул. Інглезі (Малиновський район міста), була пожежа на першому поверсі, у квартирі загиблими знайшли громадяни, 1990 та 1993 років народження.

За даними праоохоронців, під загрозою було життя трьох дітей, які мешкають у сусідній квартирі.

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