Голова Тернопільської обласної організації партії "Слуга народу" Володимир Гевко, який вчора ввечері потрапив у ДТП зі смертельними наслідками, був тверезий.
"Попередньо встановлено, що 19 березня увечері на автодорозі сполученням "Тернопіль – Львів – Рава-Руська" у селищі Золочівського району Львівської області автомобіль, за кермом якого був народний депутат, збив пішохода. Інцидент відбувся за межами нерегульованого пішохідного переходу. Від отриманих травм потерпілий помер. Згідно з освідуванням на пристрої "Драгер", водій був тверезим", - йдеться в повідомленні на сайті Державного бюро розслідувань.
На даний час вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження, передбаченого частиною 2 статті 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що спричинило смерть потерпілого" Кримінального кодексу України.
Смертельна ДТП з нардепом Гевко - що відомо
19 березня народний депутат від "Слуги народу" Володимир Гевко став учасником ДТП, в якій загинула людина.
Депутат написав у Facebook, що він співпрацює зі слідством, пройшов перевірки на алкоголь і наркотики, здав необхідні аналізи й надалі планує брати участь у всіх слідчих та процесуальних діях.