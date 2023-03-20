Народний депутат вчора збив пішохода за межами нерегульованого переходу на автодорозі Тернопіль – Львів – Рава-Руська.

Голова Тернопільської обласної організації партії "Слуга народу" Володимир Гевко, який вчора ввечері потрапив у ДТП зі смертельними наслідками, був тверезий.

"Попередньо встановлено, що 19 березня увечері на автодорозі сполученням "Тернопіль – Львів – Рава-Руська" у селищі Золочівського району Львівської області автомобіль, за кермом якого був народний депутат, збив пішохода. Інцидент відбувся за межами нерегульованого пішохідного переходу. Від отриманих травм потерпілий помер. Згідно з освідуванням на пристрої "Драгер", водій був тверезим", - йдеться в повідомленні на сайті Державного бюро розслідувань.

На даний час вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження, передбаченого частиною 2 статті 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що спричинило смерть потерпілого" Кримінального кодексу України.

Відео дня

Смертельна ДТП з нардепом Гевко - що відомо

19 березня народний депутат від "Слуги народу" Володимир Гевко став учасником ДТП, в якій загинула людина.

Депутат написав у Facebook, що він співпрацює зі слідством, пройшов перевірки на алкоголь і наркотики, здав необхідні аналізи й надалі планує брати участь у всіх слідчих та процесуальних діях.

Вас також можуть зацікавити новини: