Водія розшукали та затримали.

У Києві водій позашляховика Cadillac "підрізав" та заблокував рух карети швидкої медичної допомоги, яка перевозила у лікарню маленьку дитину.

Як повідомляють у відділі комунікації поліції Києва, сьогодні вони побачили у мережі відповідне відео. Як з'ясувалося, водію не сподобалось, що "швидка" поспішає з увімкненими спецсигналами у крайній лівій смузі, тому він різко "підрізав" авто та на деякий час зупинив спецтранспорт.

У салоні автівки перебувала дворічна дитина, яку екстрено транспортували до лікарні. Лише після умовляння медиків, чоловік розблокував проїзд. Правоохоронці передали орієнтування по автівці усім нарядам поліції, вже близько 16:00 водія затримали на вулиці Протасів Яр.

Порушником виявився киянин, 1989 року народження. Слідчі кваліфікували подію як хуліганство за статтею 296 Кримінального кодексу України, йому загрожує до пʼяти років увʼязнення.

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