Автобус компанії потрапив у нову масштабну аварію, де постраждали 15 людей.

У італійській Венеції наказали зупинити рух автобусів компанії La Linea. Автобус саме цього перевізника потрапив у масштабну ДТП, де загинула 21 особа, зокрема девʼятеро українців.

Про це повідомляє AP. Таке рішення мер міста ухвалив після того, як автобус цієї компанії потрапив у другу масштабну ДТП. Сталося це 14 жовтня – транспортний засіб влетів в огорожу біля житлової будівлі. Постраждало 15 людей. Правоохоронці повідомляють, що водій не впорався з керуванням електробуса під час повороту в кварталі Местре.

Зазначається, що раніше автобус тієї ж компанії упав із висоти в кілька метрів і спалахнув, внаслідок чого загинула 21 людина, серед яких 9 українців, 4 румунів, 3 німців, 2 португальців, хорват, південноафриканець та водій, який був італійцем.

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ДТП в Італії

3 жовтня 2023 рок в італійській Венеції сталася масштабна ДТП з автобусом. Транспортний засіб упав з естакади і загорівся. На той момент у салоні було 40 пасажирів, серед яких і громадяни України. 21 особа загинула.

Також відомо про 15 постраждалих, двоє з яких – діти. Серед травмованих було пʼятеро українців.

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