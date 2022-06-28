Весь екіпаж зараз знаходиться в лікувальних закладах.

Екіпаж автобуса Кракен медичної бригади "Госпітальєри" потрапив у ДТП.

Про це у Facebook написала народна депутатка України, командирка бригади "Госпітальєри" Яна Зінкевич.

"На жаль, у нашій родині "Госпітальєрів" сталося страшне горе. Наш екіпаж автобуса Кракен потрапив у страшне ДТП. Зіштовхнувся з військовим КрАЗом", - написала вона.

У коментарях вона додала, що у КрАЗу пробилось колесо й він стояв "наполовину на дорозі без жодних освітлювальних знаків".

Внаслідок аварії одна з медиків загинула.

"Наше сонечко Австрійка після 30 хвилин боротьби за життя, на жаль, померла. Вона отримала ушкодження голови, несумісне з життям", - йдеться у пості.

Загибла медикиня, за словами Зінкевич, безліч років мешкала за кордоном та мала забезпечене життя, але "за покликом серця повернулась в Україну, щоб рятувати поранених".

Також у ДТП постраждав травматолог Корінф, громадянин Греції. Він отримав складну травму руки, внаслідок чого його права кисть ампутирована. Він уже не зможе працювати за спеціальністю.

"Анестезіолог Катя отримала важкі ушкодження ніг. Це був перший день її ротації. Анестезист Док, нейрохірург Юзік та водій Алекс отримали ушкодження середнього ступеню. Весь екіпаж зараз знаходиться в лікувальних закладах, та опісля проходитиме реабілітацію", - додала Зінкевич.

Прощання з Австрійкою та молебень відбуватимуться у Михайлівському соборі у четвер, 30 червня, о 12.30 та Байковому кладовищі о 14.30.

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