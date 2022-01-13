За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора викрито та затримано народного депутата України VIII скликання під час одержання шляхом шахрайства 17 тис. доларів.
Про це повідомила прес-служба Офісу генерального прокурора.
За інформацією джерела УНІАН у правоохоронних органах, йдеться про екс-нардепа Андрія Немировського, який з 12 квітня 2016 року був у фракції "Блок Петра Порошенка "Солідарність".
Як вважає слідство, колишній народний обранець, який зараз є позаштатним радником т.в.о. голови Державної екологічної інспекції України, шляхом обману заволодів коштами директора підприємства. За 17 тис. доларів США він обіцяв начебто сприяти у розв'язанні питання про видачу висновку оцінки впливу на довкілля Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.
Правоохоронці затримали його під час передачі другої частини грошових коштів в сумі 15 тис. доларів США. Зараз тривають невідкладні слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення особі про підозру та обрання запобіжного заходу.
Водночас у ДБР зазначили, що попередня кваліфікація: шахрайство, вчинене у великих розмірах (ч. 3 ст. 190 КК України). Перевіряється причетність до злочину службових осіб Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів та Державної екологічної інспекції.
Як повідомляв УНІАН, раніше в Польщі впіймали екс-депутата з України, який на смерть збив пенсіонерів. Чоловіка вже екстрадували, слідчі Нацполіції взяли його під варту.