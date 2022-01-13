За даними слідства, він обманом заволодів 17 тисячами доларів директора підприємства.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора викрито та затримано народного депутата України VIII скликання під час одержання шляхом шахрайства 17 тис. доларів.

Про це повідомила прес-служба Офісу генерального прокурора.

За інформацією джерела УНІАН у правоохоронних органах, йдеться про екс-нардепа Андрія Немировського, який з 12 квітня 2016 року був у фракції "Блок Петра Порошенка "Солідарність".

Як вважає слідство, колишній народний обранець, який зараз є позаштатним радником т.в.о. голови Державної екологічної інспекції України, шляхом обману заволодів коштами директора підприємства. За 17 тис. доларів США він обіцяв начебто сприяти у розв'язанні питання про видачу висновку оцінки впливу на довкілля Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Правоохоронці затримали його під час передачі другої частини грошових коштів в сумі 15 тис. доларів США. Зараз тривають невідкладні слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення особі про підозру та обрання запобіжного заходу.

Водночас у ДБР зазначили, що попередня кваліфікація: шахрайство, вчинене у великих розмірах (ч. 3 ст. 190 КК України). Перевіряється причетність до злочину службових осіб Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів та Державної екологічної інспекції.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Польщі впіймали екс-депутата з України, який на смерть збив пенсіонерів. Чоловіка вже екстрадували, слідчі Нацполіції взяли його під варту.

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