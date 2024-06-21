Експосадовець організував підроблення офіційних документів з метою уникнення кримінальної відповідальності в Сербії.

Колишньому начальнику Головного управління внутрішньої безпеки СБУ повідомлено про підозру в організації підроблення офіційних документів (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України).

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора. За даними слідства, експосадовець організував підроблення офіційних документів з метою уникнення кримінальної відповідальності в Республіці Сербія.

"7 червня 2022 року він намагався виїхати з території Республіки Сербія до Північної Македонії через прикордонний пункт на автівці BMW X6 PMV, яка формально начебто належить його дружині. Під час проходження митного контролю у нього було виявлено майже 593 тис. євро, понад 120 тис. доларів США та два смарагди, які він приховував", - інформує Генпрокуратура.

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Зазначається, що сербські правоохоронці затримали тоді ексчиновника. Наразі слідством встановлено, що все це майно та кошти були отримані фігурантом злочинним шляхом під час перебування ним на посадах директора Державного підприємства "Центр організаційно-технічного та інформаційного забезпечення управління зоною відчуження Чорнобиль" та у Службі безпеки України.

"Однак, щоб створити у сербських правоохоронних та судових органів хибне уявлення щодо законності походження коштів та майна, експосадовець організував виготовлення підроблених офіційних документів. Йдеться про договір позики - поворотної фінансової допомоги, начебто укладений між його батьком та третьою особою, а також акт надання коштів до цього договору. Після отримання від спільників пакета підроблених документів, він передав їх Спеціалізованому антикорупційному департаменту Вищого суду у м. Ніш в Республіці Сербія", - інформує Генпрокуратура.

Однак у взаємодії з сербськими правоохоронними органами в рамках міжнародно-правового співробітництва слідчі ДБР та прокурори Офісу Генпрокурора встановили факт підробки цих документів та передали докази сербському суду.

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Як повідомляв УНІАН, 7 червня 2022 року при спробі потрапити з Сербії до Північної Македонії заарештували екс-начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. Тоді повідомлялось, що в його машині знайшли понад 600 тис. євро та 125 тис. доларів готівкою, а також діаманти.

Після цього, у травні, працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру у незаконному збагаченні колишньому начальнику Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України. Зазначалось, що у нього виявило необґрунтованих активів на загальну суму 32,7 млн грн. У Бюро зауважили, що фігурант, перебуваючи на керівних посадах у Службі, став власником активів: автомобіля "Toyota Land Cruiser 200" вартістю майже 2,3 млн грн, зареєстрованого на батька дружини; автомобіля "BMW X6 xDrive40d", вартістю 116 тис. євро, зареєстрованого на дружину; майже 593 тис. євро та понад 120 тис. доларів США. Також у його власності перебували два смарагди вартістю понад 6,5 тисяч євро кожен, додали в ДБР.

У Бюро нагадали, що раніше цій особі вже повідомили про підозру у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем, та у зловживанні владою або службовим становищем (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України).

Також раніше працівники ДБР повідомили йому про підозру в шахрайському заволодінні понад 3,2 млн гривень під час його перебування на посаді керівника державного підприємства впродовж 2019-2021 років.

Зауважувалось, що підозрюваного було оголошено у міжнародний розшук.

В Україні Наумов є фігурантом низки журналістських розслідувань про контрабандний імпорт та корупційні схеми на митниці. З України Наумов виїхав за лічені години до повномасштабного вторгнення Росії. 1 квітня 2022 року президент України Володимир Зеленський позбавив Наумова звання бригадного генерала екс-начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ.

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