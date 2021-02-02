Попередньо, жертв та постраждалих немає.

У місті Первомайськ Миколаївської області рятувальники ліквідовують пожежу у торговельному центрі "Епіцентр".

Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, пожежа на площі близько 800 м кв. виникла в одноповерховій будівлі ТЦ "Епіцентр" 2 лютого о 12:58.

"Попередньо, жертв та постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до гасіння залучено 10 чоловік та 2 одиниць техніки ДСНС. Додатково до місця пожежі слідують 12 чоловік та 4 одиниці техніки ДСНС.

Як повідомляють джерела УНІАН, за попередньою інформацією йде мова про підпал. За підозрою в цьому затримано одну особу.

Як пишуть "Преступности.НЕТ" із посиланням на джерела в правоохоронних органах, затриманий "вирубав" двох охоронців гіпермаркету, а після підпалив будівлі в кількох місцях.

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Автор: Світлана Макринська