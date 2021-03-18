Чоловік демонстрував дітям статеві органи. Йому вдалося проплисти в холодній воді близько кілометра.

Сьогодні в Одесі затримано чоловіка, який чіплявся до дітей і при спробі сховатися від поліції стрибнув у Чорне море.

Як повідомили журналістам у прес-службі Управління патрульної поліції в Одеській області, в четвер на лінію «102» надійшло повідомлення про хуліганство в прибережній зоні міста.

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Заявник розповів, що біля футбольного майданчика, недалеко від моря, невідомий чоловік чіплявся до дітей і відкрито демонстрував статеві органи.

"Інспектори миттєво прибули на місце виклику. Побачивши службовий автомобіль поліції, порушник злякався і стрибнув у море, щоб втекти від поліцейських. Чоловік проплив у крижаній воді близько 1 кілометра, знесилив і вже не міг самостійно доплисти до берега», - розповіли в управлінні.

Побачивши, що чоловік почав тонути, патрульний поліцейський витягнув його на берег і надав допомогу.

Порушник поводився неадекватно і, як зазначають у прес-службі, мав явні ознаки психічного розладу.

Для надання профільної медичної допомоги, порушника передали медикам.

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Автор: Лариса Козова