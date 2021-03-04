У місті вводили план-перехоплення. В підсумку автомобіль знайшли, викрадачеві вдалося втекти.

У Києві напередодні ввечері невідомий зловмисник зі зброєю викрав автомобіль і втік.

Деталі інциденту на сторінці в Facebook описує "Київ Оперативний".

"GTA в Києві. Приблизно о 22:00 на лінію 102 надійшов виклик від потерпілого, який запевняв, що пару хвилин тому на Касіяна невідомий зупинив його автомобіль Honda. Далі під загрозою пістолета він відібрав автомобіль і зник у бік вулиці Конєва", - сказано в повідомленні.

Поліція оголосила план-перехоплення і незабаром знайшла викрадене авто на вулиці Теремківській. Зловмиснику вдалося втекти.

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Автор: УНІАН