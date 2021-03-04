Автомобіль знайшли, викрадача - ні / скріншот
У Києві напередодні ввечері невідомий зловмисник зі зброєю викрав автомобіль і втік.
Деталі інциденту на сторінці в Facebook описує "Київ Оперативний".
"GTA в Києві. Приблизно о 22:00 на лінію 102 надійшов виклик від потерпілого, який запевняв, що пару хвилин тому на Касіяна невідомий зупинив його автомобіль Honda. Далі під загрозою пістолета він відібрав автомобіль і зник у бік вулиці Конєва", - сказано в повідомленні.
Поліція оголосила план-перехоплення і незабаром знайшла викрадене авто на вулиці Теремківській. Зловмиснику вдалося втекти.
Інші інциденти в Києві:
- У Києві сталася масштабна ДТП: авто вилетіло на зупинку з людьми (фото)
- У Києві обікрали авто голови антикорупційної прокуратури - ЗМІ
- Смертельна аварія в Києві: водій втратив свідомість і вилетів на зустрічну смугу (відео)
- У Києві патрульні вивели двох людей з палаючого гаража: момент порятунку потрапив на відео
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram