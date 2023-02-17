Колаборант зливав окупантам різноманітну інформацію та допомагав проводити псевдовибори.

Під час обміну полоненими Україна віддала Росії колаборанта – священника Московського патріархату.

"Щоб повернути наших хлопців, на запит тієї сторони й за власною згодою був переданий один колаборант, так званий священнослужитель Московського патріархату, який сприяв окупантам, зливав різноманітну інформацію, допомагав проводити псевдовибори", - повідомив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, саме Росія запросила на обмін цього колаборанта.

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"Україна не стала заперечувати, він сам був лише за, і це допомогло повернути наших хлопців-захисників додому", - зазначив представник ГУР.

Обмін полоненими 16 лютого

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого Україна звільнила з російського полону ще 100 військових й одного цивільного. В ОП заявили, що велика кількість звільнених героїв отримала поранення різного типу тяжкості. Відповідні організації продовжують працювати над поверненням решти військовополонених з російської неволі.

Серед звільнених з полону виявився перший заступник міського голови Енергодара Іван Самойдюк. Його окупанти викрали майже рік тому.

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