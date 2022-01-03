Невідомі кидали петарди під ноги перехожим.

Депутат Херсонської міськради Ігор Осауленко заявив про напад групи чоловіків після того, як він зробив зауваження з приводу кидання петард з балкона житлового дому.

Про це Осауленко написав у Facebook.

Чоловік написав заяву до правоохоронців.

Як уточнює поліція, потерпілий звернувся телефоном 1 січня близько 16:10.

Читайте такожУ Рівному п’яний помічник екс-депутата області збив військового: той загинув (фото)Осауленко разом із двома товаришами йшли по дорозі між багатоповерхівками. В цей час із балкону одного з будинків троє невідомих громадян почали кидати петарди.

Тоді між чоловіками сталась словесна перепалка, після чого зловмисники наздогнали депутата і його друзів. Осауленко отримав кілька ударів по обличчю, а нападники зникли у невідомому напрямку.

Слідчі встановили особу одного з трьох невідомих, причетних до побиття потерпілого.

"Наразі вживаються заходи по встановленню його місцезнаходження та доставлення в райуправління поліції. Нині в Єдиний реєстр досудових розслідувань внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.125 Кримінального кодексу України "Умисне легке тілесне ушкодження". Триває досудове розслідування", – прозвітували у поліції.

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