За попередньою інформацією, постраждала 4-річна дитина, в якої було онкологічне захворювання.

В Одесі двоє чоловіків розпилили в ресторані сльозогінний газ. Один із них назвався депутатом, а інший - колишнім військовим. Їх затримали відвідувачі.

Про це пише місцевий Telegram-канал із посиланням на очевидця. За попередньою інформацією, постраждала дитина.

"У ресторані "Арт Шат" двоє чоловіків розпилили у приміщенні сльозогінний газ, постраждала дитина 4 років, яка перехворіла онкологію нещодавно. У спробі сховатися були затримані відвідувачами. Поліції він аргументував свої дії тим, що в ресторані гуляла велика кількість людей без масок і вакцинації, а він таким способом хотів розігнати людей заради безпеки. Він представився депутатом, а його друг колишнім військовим", - йдеться в дописі.

Раніше УНІАН писав, як у Миколаєві водій фури напав з балончиком на маршрутника і був побитий пасажирами.

У Рівному п'яний пацієнт напав на лікаря і бризнув сльозогінним газом йому в обличчя.

А в супермаркеті Дніпра чоловік вистрілив з револьвера в покупця за те, що той відмовлявся надіти маску.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Катерина Комолова