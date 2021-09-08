Потерпілий отримав травму біля правого ока.

У Дніпрі сталася стрілянина. В супермаркеті один покупець посварився з іншим, після чого зав'язалася перепалка. Чоловік вистрілив у свого опонента з револьвера за те, що той відмовлявся надіти маску.

Про інцидент повідомляє видання "Інформатор".

7 вересня, приблизно о 20:30, в супермаркеті на Тверській вулиці між покупцями почалася суперечка. Один з них вимагав, щоб інший надів маску. Однак другий покупець рішуче відмовлявся від засобу захисту, тому чоловіки продовжили свою розмову на вулиці.

Вже там перший покупець дістав револьвер і вистрілив у другого. В результаті потерпілий отримав травму. Чоловік потрапив з револьвера йому в обличчя, під праве око.

Читайте такожПідпалив прапор України та опублікував фото: на Донеччині підліток "догрався" – буде судЗа інформацією видання, покупця, що стріляв, вже затримала поліція. При ньому, крім револьвера, знайшли електрошокер і газовий балончик. Для чого чоловікові був потрібен такий "арсенал" - поки що не зрозуміло.

Покупця, який влаштував стрілянину, відвезли у відділення. Про подальший стан потерпілого та ступінь тяжкості його травми видання не повідомляє.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Одесі агресивні клієнти побили касира АТБ за прохання надіти маски.

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Автор: Поліна Кузенко