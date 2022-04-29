Посадовець особисто надав наказ знищити інженерні споруди закритого пункту пропуску.

У Сумській області СБУ спільно с прокуратурою викрили голову Середино-Будської територіальної громади на державній зраді.

Про це повідомляє прес-служба Сумської обласної прокуратури.

"За даними слідства, голова територіальної громади надавав державі-агресору допомогу в здійсненні підривної діяльності. Зокрема, передавав інформацію представникам Федеральної служби безпеки про переміщення Збройних сил України та види їх озброєння. Під час окупації посадовець планував "здати" місто окупантам, з цією метою особисто надав наказ знищити інженерні споруди закритого пункту пропуску", - йдеться в повідомленні.

29 квітня голову громади затримали. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Житомирщині арештували посадовця оборонного об'єкта за збір для ворога секретної інформації про бойові літаки та інфраструктуру повітряних сил.

А в Одесі виявили та видворили з України "авторитета", який має зв'язки з криміналітетом РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: