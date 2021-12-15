Емоційний коментар обурив користувачів мережі. Ресторатору довелося пояснювати свою поведінку.

Гостя ресторану мережі Food vs Marketing у Києві написала негативний відгук у мережі про фірмову страву закладу, після чого отримала порцію лайки та образ від шеф-кухаря та засновника.

Відгук письменниця Веліна Вайткунайте залишила у своєму Facebook.

Жінка скуштувала рамен в одному із закладів мережі й написала про свої враження від дегустації ще минулого тижня. Однак публікацію прокоментував засновник та шеф-кухар закладу. Поведінка чоловіка обурила користувачів мережі.

Письменниця назвала розчаруванням року "мега розпіарений рамен у Ramen vs Marketing". Вона розкритикувала і бульйон, і м'ясо, і яйця "з полуничним смаком", і часник.

"Я не доїла порцію в 400 грамів. Хоча була дуууже голодна", - додала відвідувачка закладу.

Засновник мережі та шеф-кухар ресторану Євген Михайленко відреагував емоційно. Чоловік облаяв відвідувачку та порадив більше не приходити у заклад, якщо все так погано.

"Ох, їб**ь, хто ти така і звідки взялася? Таких гастро критиків за 6 років роботи я бачив до**я. Не подобається - йди далі і не займай посадки", - написав Михайленко.

Користувачів обурила реакція Михайленка. Вони засудили його поведінку та розповіли про власний досвід відвідування цього закладу.

Сама ж письменниця щиро здивувалася, побачивши коментар розлюченого шефа ресторану.

Після хвилі обурення Михайленко опублікував у своєму Facebook розгорнутий коментар з приводу цієї ситуації.

Читайте такожРесторатор з РФ вихвалявся стравами із собачого м’яса: зоозахисники обурені (відео)Засновник мережі Food vs Marketing розповів про багаторічний досвід на кухні та в бізнесі. За словами чоловіка, зараз у його закладів тисячі задоволених відвідувачів, тому він "вже нікому і нічого не має доводити".

"У більшості випадків, коли я бачу ФБ ботів, популістів, хайпожерів, тролів або просто дебілів, я шлю їх н**уй. Це максимум поваги, який я можу висловити таким людям і зараз я обґрунтую - чому..." - написав Михайленко.

Далі ресторатор емоційно пояснив, у чому, на його думку, полягає різниця між критикою і хейтом. Негативний відгук про свою страву чоловік вважає думкою некомпетентної людини, маніпуляціями, брехнею і наміром хайпонути.

Як повідомляв УНІАН, раніше кияни розкритикували провокаційні назви двох закладів, які нещодавно відкрили на Подолі. Мова йде про винний бар "Соска" на Хорива та сосисочну "Соси...сочна...я" на Сагайдачного.

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Автор: Марта Гичко