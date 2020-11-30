Група дітей, серед яких також був син прикордонника, знайшли небезпечну «іграшку» на вулиці.

В Одеській області прикордонник відібрав у дітей бойову гранату, з якою вони гралися біля річки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Білгород-Дністровського прикордонного загону, інцидент стався ввечері 29 листопада.

«Прикордонник Євген Чебан повертався додому до села Новоселівка. На узбережжі річки чоловік помітив групу дітей, серед яких був і його син... Прикордонник зауважив, що предмет, яким гралися діти, найімовірніше - бойова граната», - повідомили в прес-службі.

Діти пояснили, що знайшли «іграшку» на вулиці, прикордонник негайно забрав у них гранату і відвів їх на безпечну відстань.

На місце події військовослужбовець викликав представників ДСНС і Нацполіції. До приїзду саперів охорону боєприпасу забезпечив прикордонний наряд відділення «Петрівка».

Виявлений боєприпас, схожий на гранату Ф-1, направлено на експертизу.

Нагадаємо, у Саратському районі Одеської області 17-річному юнакові відірвало руку через вибух гранати, яку він знайшов у чужому автомобілі.

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Автор: Лариса Козова