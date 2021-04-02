У США невідомий на автомобілі в'їхав в огорожу Капітолію у Вашингтоні. Троє людей, серед яких і водій, отримали поранення.
Читайте такожНа Хмельниччині під час затримання поліцією помер 25-річний ветеран АТОЯк повідомляє CNN, внаслідок наїзду постраждали двоє поліцейських, їх госпіталізували.
Крім того, за інформацією джерел, після тарану водій вийшов з машини та розмахував ножем. Тоді один з поліцейських у нього вистрілив.
За даними AFP, водій помер.
Будівлю Капітолію, в якому розташовується Конгрес США, заблокували. Вхід і вихід заборонено.
Large police presence and two stretchers being brought out pic.twitter.com/EmidoLP0PT— Jacqui Heinrich (@JacquiHeinrich) April 2, 2021
Appears that a car smashed into the barrier. Two people are on stretchers. Can’t see whether it’s an officer or civilian pic.twitter.com/Ud5WYGyKFu— Jacqui Heinrich (@JacquiHeinrich) April 2, 2021
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