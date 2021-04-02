Будівля Капітолію заблокована на вхід і вихід. За даними джерел, водій помер.

У США невідомий на автомобілі в'їхав в огорожу Капітолію у Вашингтоні. Троє людей, серед яких і водій, отримали поранення.

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Крім того, за інформацією джерел, після тарану водій вийшов з машини та розмахував ножем. Тоді один з поліцейських у нього вистрілив.

За даними AFP, водій помер.

Будівлю Капітолію, в якому розташовується Конгрес США, заблокували. Вхід і вихід заборонено.

Large police presence and two stretchers being brought out pic.twitter.com/EmidoLP0PT — Jacqui Heinrich (@JacquiHeinrich) April 2, 2021

Appears that a car smashed into the barrier. Two people are on stretchers. Can’t see whether it’s an officer or civilian pic.twitter.com/Ud5WYGyKFu — Jacqui Heinrich (@JacquiHeinrich) April 2, 2021

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Автор: Катерина Комолова