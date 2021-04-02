Будівлю Капітолію закрили на вхід і вихід / фото twitter.com/JacquiHeinrich

У США невідомий на автомобілі в'їхав в огорожу Капітолію у Вашингтоні. Троє людей, серед яких і водій, отримали поранення.

Читайте такожНа Хмельниччині під час затримання поліцією помер 25-річний ветеран АТОЯк повідомляє CNN, внаслідок наїзду постраждали двоє поліцейських, їх госпіталізували.

Крім того, за інформацією джерел, після тарану водій вийшов з машини та розмахував ножем. Тоді один з поліцейських у нього вистрілив.

За даними AFP, водій помер.

Будівлю Капітолію, в якому розташовується Конгрес США, заблокували. Вхід і вихід заборонено.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Комолова