Вночі поліція розігнала протестувальників і розблокувала проїжджу частину.

В Одеській області поліція почала розслідування за фактом перекриття дороги підприємцями промтоварного ринку "7-й кілометр", які вчора почали протестувати проти карантину вихідного дня.

Читайте такожУ МВС прокоментували відмову деяких мерів запроваджувати карантин вихідного дняЯк повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, підставою для відкриття кримінального провадження стало перешкоджання руху автотранспорту.

"Акція протесту порушила рух автотранспорту на Овідіопольській дорозі", - заявили в главку.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 279 (блокування транспортних комунікацій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі.

Як повідомила журналістам голова Всеукраїнської профспілки підприємців "Єдність" Ольга Костенко, підприємці прийняли рішення проводити безстрокову акцію протесту (перекриття дороги), поки влада не дозволить працювати на "7-му кілометрі" у вихідні дні. Костенко вважає, що через карантин вихідного дня буде знищено малий і середній бізнес.

Протестувальники також звинуватили владу в "подвійних стандартах". Зокрема, в тому, що, забороняючи працювати на зазначеному промринку, де більшість торгових об'єктів знаходяться на відкритому повітрі, інші об'єкти, наприклад, одеський ринок "Привоз" функціонував.

Представники Одеської ОДА, які прибули до протестувальників, просили розблокувати дорогу і делегувати представників для участі в нараді в ОДА, яка запланована у вівторок, 24 листопада.

Підприємці відмовилися, і залишилися протестувати на ніч. Вони поставили мангал, біля якого грілися.

Вночі, як повідомили в соціальних мережах очевидці події, поліція розігнала протестувальників і розблокувала проїжджу частину.

Довідка УНІАН. ТОВ "Промтоварний ринок" ("7-й кілометр") - найбільший оптово-роздрібний Промтоварний ринок в Європі. Знаходиться в смт Авангард Овідіопольського району Одеської області. На ринку працюють близько 60 тис. осіб, функціонують 15 тис.торгових і складських об'єктів (магазини, павільйони, контейнери, склади), 8 автостоянок. Ринок відвідують близько 200 тис. чоловік в день.

Протести в Одеській області

22 листопада в передмісті Одеси підприємці найбільшого в Україні промтоварного ринку "7-й кілометр" перекрили дорогу, протестуючи проти карантину вихідного дня.

Люди періодично пропускали транспорт, але потім швидко блокували рух. В результаті утворився транспортний затор. Між підприємцями та водіями автотранспорту відбувалися конфлікти.

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Автор: Лариса Козова