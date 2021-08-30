Повідомлення про катування батько називає фейком.

Інцидент з ймовірним катуванням дитини в Черкасах отримав продовження - батько шестирічного хлопчика зробив несподівану заяву.

Як йдеться в сюжеті ТСН, чоловік стверджує, що катувань не було, все сталося через нещасний випадок.

"Реальна інформація, що це був нещасний випадок, вона не була ніким калічена, ніким катована", - стверджує він.

Раніше стало відомо, що дитина отримала чисельні травми - в неї надірвано губу, відсутня частина геніталій, на тілі - кількаденні пролежні. За словами батька, більшість цих "страхіть" - неправда. "Собаки покусали чи цигарки тушили, це фейкова інформація", - каже чоловік.

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Як встановили ЗМІ, до травм може бути причетна нерідна бабуся хлопчика, в якої він перебував. Кілька років тому вона була фігуранткою кримінальних справ, проте до реального покарання їх не довели. У 2015 році жінка з чоловіком розводили великих собак, які інколи нападали на людей. Зараз же вона каже, що тяжкі травми хлопчика - це результат падіння з купи цегли. Жінка вже отримала підозру від правоохоронців.

Першим про можливе катування дитини заявив екс-депутат Ради Олег Петренко. Зараз він каже, що це розповідали сусіди родини. Після спілкування з лікарями він підтвердив, що такі травми дитина не могла отримати, просто впавши з висоти.

Сусіди ж нині кажуть - нічого підозрілого не чули й не бачили. Втім, вже найближчим часом справу розглядатиме суд, а лікарі щодо подальшого стану хлопчика поки нічого не прогнозують. Бабусі ж загрожує до восьми років позбавлення волі.

Автор: Юрій Годован