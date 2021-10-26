Лікар через посередника просив 5 тисяч гривень за "липову" вакцинацію від коронавірусу.

Правоохоронці викрили лікаря-травматолога однієї з лікарень у Хмельницькій області на незаконному продажі фейкових сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Нацполіції.

26 жовтня поліцейські затримали посередника лікаря, коли той отримував кошти після передачі документів.

Як встановили правоохоронці, лікар через посередника просив 5 тисяч гривень за "липову" вакцинацію від коронавірусу.

Наразі тривають слідчі дії. Вирішується питання повідомлення лікарю та посереднику про підозру та обрання їм запобіжних заходів.

У ході слідства поліцейські з’ясовують причетність зловмисників до вчинення подібних злочинів, а також осіб, які могли звертатися до них за такою послугою.

За прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою чинним законодавством передбачена відповідальність - позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Довідка УНІАН. За даними МОЗ України:

• 97,1% людей, яких госпіталізували з COVID-19 у вересні в Україні, були невакцинованими, тобто не отримали двох доз антиковідної вакцини.

• 95,7% українців, яким діагностували COVID-19, не були вакциновані, або мають лише 1 дозу.

• 98.3% осіб старше 60 років, які померли внаслідок коронавірусної хвороби з 26 червня по 26 вересня 2021 року, були невакциновані, а 97% госпіталізованих з COVID-19 серед цієї вікової групи не отримали повного курсу щеплень.

Автор: Яна Ставська