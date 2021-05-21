Чоловік прикидався маленькою дівчинкою, отримував відверті знімки, а потім шантажував дітей.

У Києві правоохоронці викрили фотографа, який виготовляв дитячу порнографію.

Про це повідомили у прес-службі Київської міської прокуратури.

Слідчі встановили, що на початку квітня 38-річний киянин, - дитячий фотограф, який одружений та має двох дітей, - створив фейкову сторінку в Instagram та почав переписуватися із 9-річною дівчинкою, теж представившись дівчинкою.

«Налагодивши контакт і отримавши певну довіру дівчинки, чоловік вмовив її до створення особистих зображень в оголеному вигляді. Отримавши декілька відвертих фото, чоловік шляхом шантажу та погроз їх розповсюдження стороннім особам, примусив малолітню зробити інші відверті фотознімки в сексуальних образах з моделюванням сексуальної поведінки та зображенням її статевих органів, що відповідно до ЗУ "Про захист суспільної моралі", належить до дитячої порнографії», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожНа Одещині школяру на уроці відірвало вибухом палець (відео 18+)Під час обшуку вдома у чоловіка, зокрема, в його смартфоні та на комп’ютері, правоохоронці знайшли численні фото та відео дитячої порнографії 9-річної дівчинки та інших дітей.

Фотографу повідомили про підозру за фактом створення дитячої порнографії із залученням малолітньої дівчинки - ч. 4 ст. 301-1 КК України. Йому загрожує від 9 до 15 років в'язниці.

Зараз вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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Автор: Світлана Закелова