В поліціі кажуть, що він перебував у відрядженні.

Поліцейського, який брав участь у гучному конфлікті з екс-бійцем підрозділу "Кракен" у Дніпрі, звільнили.

Про це Суспільному розповіли у Головному управлінні Національної поліції Києва. Заступниця начальника відділу комунікацій Анна Страшок повідомила, що службове розслідування має встановити, чи були дії поліцейського правомірними.

Раніше вона казала, що поліцейський перебував у відрядженні та брав участь у проведенні слідчих дій. Зараз Страшок додала, що вони не мали жодного стосунку до активістів та публічних осіб, які брали участь у конфлікті.

Відео дня

Напад на екс-бійця "Кракена" у Дніпрі

Нещодавно мережу обурило відео жорсткого затримання ексбійця спецпідрозділу Kraken Дмитра Павлова під час конфлікту з народним депутатом Миколою Тищенко.

В поліції почали розслідування, повідомлялося, що чоловіка незаконно утримували невідомі люді у камуфльованому одязі та балаклавах.

Тищенко звинуватив колишнього військового, який перебував на вулиці з маленькою дитиною, у спробі "захиститу місцеву ботоферму", де в той момент проводилися слідчі дії.

Очільник Офісу президента України Андрій Єрмак сказав, що така поведінка несумісна зі статусом народного депутата.

Вас також можуть зацікавити новини: