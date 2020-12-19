В залишених пакунках, окрім ліків, були також 2 тис. цигарок білоруського виробництва.

Співробітники Держприкордонслужби на кордоні з Республікою Білорусь виявили контрабандні товари, які порушники переправляли до України.

Читайте такожПід Одесою у контейнері з фруктами знайшли кокаїн на 12 мільйонів доларів (відео)Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Зазначається, що про можливу протиправну діяльність на ділянці відділу прикордонної служби «Світязь» дізналися оперативні співробітники Луцького загону.

«Реалізовуючи інформацію, військовослужбовці відділу типу «С» Луцького загону та відділення «Грабове» на ділянці кордону неподалік від населеного пункту Кошари виявили чотирьох осіб, які з пакунками лісосмугою рухалися від кордону. Помітивши правоохоронців, чоловіки покинули свої ноші та вдалися до втечі», - йдеться у повідомленні.

В залишених пакунках прикордонники виявили тютюнові вироби та медичні препарати. Всього зловмисники намагалися незаконно перенести з Білорусі до України 2 тис. пачок цигарок білоруського виробництва, більше 17 тис. таблеток, понад 7 тис. ампул, 270 флаконів та 42 упаковки різних лікарських засобів.

Тривають заходи з пошуку та встановлення осіб, причетних до протиправної діяльності, додали у відомстві.

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Автор: Тамара Отовська