Великий обсяг багажу не завадив службовому собаці знайти схованку з наркотиками в сумці з дитячим манежем.

На кордоні з РФ затриманий наркокур'єр, який сховав метадон в дитячому манежі.

Читайте такожУ Києві затримали іноземця з кокаїном на 2,5 мільйона гривень (фото)Як повідомляє Держприкордонслужба, правопорушника затримано в пункті пропуску "Мілове".

Вчора до пункту пропуску "Мілове" прибув мікроавтобус Mercedes під керуванням громадянина України, який прямував до Росії.

За допомогою службового собаки, натренованого на пошук наркотиків, прикордонники спільно зі співробітниками митниці та СБУ провели поглиблений огляд автомобіля. Щоб максимально ускладнити пошук незаконної схованки, 43-річний українець вщерть заповнив багажне відділення мікроавтобуса сумками та пакетами. Але великий обсяг багажу не завадив службовому собаці знайти схованку з наркотиками в сумці з дитячим манежем.

Як результат, при розкритті сумки в одній з деталей манежу спільна оглядова група виявила 189 згортків з кристалічною речовиною білого кольору, попередньо - метадон. Виявлену речовину загальною вагою 190 грамів передали співробітникам компетентних правоохоронних органів.

Тривають слідчі дії та експертиза.

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Автор: Вікторія Токарєва