На кордоні з РФ затриманий наркокур'єр, який сховав метадон у дитячому манежі / фото dpsu.gov.ua

На кордоні з РФ затриманий наркокур'єр, який сховав метадон в дитячому манежі.

Читайте такожУ Києві затримали іноземця з кокаїном на 2,5 мільйона гривень (фото)Як повідомляє Держприкордонслужба, правопорушника затримано в пункті пропуску "Мілове".

Вчора до пункту пропуску "Мілове" прибув мікроавтобус Mercedes під керуванням громадянина України, який прямував до Росії.

Наркотик виявив службовий собака / фото dpsu.gov.ua

За допомогою службового собаки, натренованого на пошук наркотиків, прикордонники спільно зі співробітниками митниці та СБУ провели поглиблений огляд автомобіля. Щоб максимально ускладнити пошук незаконної схованки, 43-річний українець вщерть заповнив багажне відділення мікроавтобуса сумками та пакетами. Але великий обсяг багажу не завадив службовому собаці знайти схованку з наркотиками в сумці з дитячим манежем.

Як результат, при розкритті сумки в одній з деталей манежу спільна оглядова група виявила 189 згортків з кристалічною речовиною білого кольору, попередньо - метадон. Виявлену речовину загальною вагою 190 грамів передали співробітникам компетентних правоохоронних органів.

Тривають слідчі дії та експертиза.

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Автор: Вікторія Токарєва