Свідки стверджують, що копи під час затримання не реагували на слова перехожих.

У Києві копи під час виклику побили неповнолітнього на очах у свідків.

Відео інциденту очевидці опублікували у Facebook.

Читайте такожПід Києвом бетонозмішувач переїхав дівчинку (відео)За словами свідків, група підлітків, зокрема й потерпілий, не відреагували на зауваження чоловіка, котрий косив траву поряд, вимкнути гучну музику.

«Чоловік сказав вимкнути музику, на що хлопці відмовилися, він погрожував їм облити їх бензином, котрий у нього був у каністрі для косарки, на що хлопці все одно не вимкнули музику. Чоловік підійшов та вирвав колонку з рук 14-річної дівчини і сумку з особистими речами хлопця та закрив їх у своїй машині й викликав поліцію», – йдеться у повідомленні.

Свідки стверджують, що копи під час затримання не реагували на слова перехожих. Під час з’ясування обставин події один з поліцейських накинувся на порушника, схопив його за шию і поволік донизу.

У патрульній поліції Києва підтвердили факт виклику за заявкою чоловіка, що компанія з 8 людей розпивала алкогольні напої, гучно слухала музику з нецензурними текстами. В управлінні відповіли, що розпочали службове розслідування дій своїх співробітників.

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Автор: Яна Ставська