Протягом години правоохоронці затримали фігуранта, наразі з ним проводяться першочергові слідчі дії.

Співробітники поліції затримали зловмисника, який відкрив вогонь і поранив одного з дорожників, що виконували ремонтні роботи у Печерському районі.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Для розшуку зловмисника правоохоронці ввели спеціальну поліцейську операцію.

Попередньо встановлено, що між водієм авто «Рено» та працівником комунального підприємства, який виконував ремонтні роботи, виник раптовий конфлікт. Під час інциденту водій вистрелив у ногу співробітнику комунальної служби. Потерпілого госпіталізували, наразі медики надають йому необхідну допомогу.

Завдяки камерам відеоспостереження патрульні встановили напрямок руху автомобіля правопорушника. Виявилося, що фігурант залишив свій транспортний засіб у Печерському районі столиці та пересів у інше авто. Після чого поліцейські зупинили автівку на проспекті Валерія Лобановського та затримали зловмисника.

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Наразі правоохоронці проводять з ним першочергові слідчі дії.

Слідчим відділом Печерського управління поліції вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

Нагадаємо, сьогодні вдень у Києві невідомий відкрив вогонь і поранив одного з дорожників, що виконували ремонтні роботи.

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Автор: Денис Прядко