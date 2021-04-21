Інцидент стався, коли працівники КП ШЕУ Печерського району виконували поточний ремонт Залізничного шосе і Військового проїзду.

У Києві невідомий відкрив вогонь і поранив одного з дорожників, що виконували ремонтні роботи у Печерському районі.

Про це повідомляється у Telegram-каналі КМДА.

Відомо, що інцидент стався, коли працівники КП ШЕУ Печерського району виконували поточний ремонт Залізничного шосе і Військового проїзду.

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«До ремонтної бригади приїхав невідомий чоловік на білому автомобілі марки «Renault Trafic» і розпочав словесний конфлікт. Зрештою, відкрив вогонь. Перший постріл був у повітря. Наступний – по людях. Поранення отримав механізатор фрези. Нападник з місця інциденту втік», - йдеться у повідомленні.

Наразі на місце злочину викликали поліцію і медиків, постраждалого працівника госпіталізовано.

За даними Telegram-каналу «Киев сейчас», інцидент стався за адресою Столичне шосе, 103.

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Автор: Денис Прядко