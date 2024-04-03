Водночас обвинувачений запевняв, що не обікрав сестру, а просто "забирав своє".

У Рівненській області чоловік обікрав свою рідну сестру, якій у спадок залишився будинок батьків. Він скористався відсутністю жінки, зламав замки та виніс інвентар для саду й інструменти. Про це стало відомо з тексту вироку Гощанського районного суду.

Потерпіла заявила, що її брат вкрав інвентарю на понад 6 тисяч гривень, серед вкрадених речей були ножівки для дерева і металу, ломи, плоскогубці, шурупи, цвяхи, газовий та розвідний ключі, зубрила, кусачки, сокири та плетений кошик.

Водночас чоловік запевняв, що забрав тільки свої речі, які він начебто купив, живучи в будинку. Також він зазначав, що попереджав сестру про те, що буде забирати майно, проте не застав її вдома.

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У вироку суду йдеться, що 25 травня 2023 року обвинувачений незаконно потрапив до приватного будинку, зламав замок з господарського приміщення та забрав інвентар. Чоловік свою провину не визнав, проте не заперечував такі обставини та події. Під час судового розгляду він також звинуватив свою сестру в тому, що вона незаконно звернулася до поліції.

Своєю чергою жінка розповіла, що її брат не один раз приходив до її оселі після того, як її чоловіка мобілізували до армії. Під час своїх візитів він ламав замки, викидав речі, погрожував та бажав їй смерті.

Коли йому стало відомо, що сестра планує продати будинок батьків, то вирішив прийти туди та "забрати своє".

У вироку суду зазначається, що чоловіка вирішили не садити у в'язницю на п'ять років, проте призначили йому рік іспитового терміну. Крім того, суд наголосив на тому, що обвинувачений має перевиховатися завдяки читанню української класики.

"Дотримуватися встановлених судом вимог щодо вчинення певних дій, а саме: прочитати Розділ І "Право власності" Книги ІІІ "Право власності та інші речові права" та Книгу VI "Спадкове право" Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року; прочитати роман (повість - УНІАН) "Кайдашева сім'я" автора ОСОБА_20, написаний 1878 року", - додали у вироку.

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Як писав УНІАН, в Одесі викрили шахрайку, яка "знімала порчу" з дітей та брала за це у літніх жінок великі суми грошей. Так, через такий обман жінка втратила 7 тисяч доларів.

"Повіривши незнайомці, літня пані запросила її у квартиру, де та взялася "знімати прокляття". Для проведення ритуалу їй знадобилися усі кошти, які були у помешканні. Господиня віддала "ворожці" 7000 доларів та 19000 гривень. Завершивши "рятівний" ритуал, гостя загорнула кошти в рушник і сказала покласти їх на шафу й кілька днів не чіпати. Сама ж, покидаючи оселю, тихцем забрала їх із собою", - розповідали у поліції.

Також правоохоронні органи викрили зловмисників, які організували злочинну схему для заволодіння майном людей під привидом покупок на онлайн-майданчику оголошень OLX. Таку схему вдалося виявити Одеській обласній прокуратурі.

"Як тільки покупець зацікавився товаром, шахраї пропонували йому безпечний спосіб покупки та скидали посилання, зовнішній вигляд якого повністю копіює дизайн сайту "OLX доставки". При переході за цим посиланням і заповнення необхідних полів із зазначенням реквізитів своїх платіжних карток, зловмисники отримували дані, які вводили до застосунку Google Pay, та, створюючи віртуальні рахунки потерпілих, знімали гроші", - зазначили у прокуратурі.

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