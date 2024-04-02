Наразі відомо, що "чаклунка" обдурила п’ять літніх одеситок.

В Одесі затримали шахрайку, яка "знімала порчу" з дітей та забирала з помешкань літніх жінок великі суми грошей.

Як повідомили у регіональному Національної поліції, 45-річна зловмисниця на вулицях міста втиралась у довіру до потерпілих, "віщувала", що їхнім дітям "пороблено", і пропонувала допомогу у знятті прокляття. Ритуал робила вже в оселі на грошах, які потім тихцем забирала з собою.

Зокрема, встановлено, що одеситка представилася 75-річній пенсіонерці знайомою її доньки. Під час спілкування "чаклунка" сказала, що на доньку "наведена порча", проте лихо можна попередити відворотним ритуалом.

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"Повіривши незнайомці, літня пані запросила її у квартиру, де та взялася "знімати прокляття". Для проведення ритуалу їй знадобилися усі кошти, які були у помешканні. Господиня віддала "ворожці" 7000 доларів та 19000 гривень. Завершивши "рятівний" ритуал, гостя загорнула кошти в рушник і сказала покласти їх на шафу й кілька днів не чіпати. Сама ж, покидаючи оселю, тихцем забрала їх із собою", - розповіли у поліції.

Згодом, помітивши зникнення грошей, пенсіонерка розповіла все онукові, а той звернувся до поліції.

На встановлення особи зловмисниці та місця її знаходження правоохоронцям знадобилось декілька годин. Виявилося, що, окрім вищезгаданого шахрайства, нею скоєно ще чотири аналогічні злочини. Так, фігурантка у березні обдурила двох жінок: в одної забрала 2600 доларів та 5 тис. гривень, в іншої – 66 тис. гривень, 1100 євро та 100 доларів. Ще два аналогічні злочини шахрайка скоїла торік: у Київському районі міста вона забрала у літній жінки 6000 тис. доларів та 18000 гривень, в іншій – 8600 доларів, 4500 євро й 4000 гривень.

"Під час проведення обшуку за місцем мешкання фігурантки правоохоронці вилучили понад 12 тисяч доларів, понад 2,5 тисячі євро, понад 80 тисяч гривень та інші речові докази", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у затриманої знайшли дуже багато ювелірних прикрас.

Наразі її затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру у скоєнні злочину за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України - у шахрайстві, вчиненому в умовах воєнного стану. Також зараз вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру у скоєнні інших чотирьох встановлених епізодів.

На Одещині шахрайка виманювала гроші у рідних зниклих захисників - подробиці

В Одеській області викрили шахрайку, яка виманювала гроші у родичів безвісти зниклих українських захисників, запевняючи, що вони живі та потребують допомоги.

Встановлено, що у березні 2023 року 32-річна жінка організувала збір даних у соціальних мережах щодо безвісти зниклих військовослужбовців ЗСУ і членів їхніх сімей. Зловмисниця телефонувала громадянам за номерами телефонів, які вони залишали під дописами з закликами допомогти. Представлялась волонтеркою та повідомляла інформацію, на яку вони так чекали: що їхніх родичів знайшли й вони живі. Граючи на емоціях та почуттях людей, жінка зловживала їхньою довірою та продовжувала вводити їх в оману. Зокрема, запевняла, що розшукані знаходяться в госпіталі у Бахмуті та потребують грошей на лікування тощо й просила скинути на її банківський рахунок кошти. Суми, які вона просила у потерпілих, коливалися від кількох сотень до кількох тисяч гривень.

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