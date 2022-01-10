Тепер чоловік повинен сплатити штраф.

У Сумській області суд виніс вирок військовому, який поширював пропаганду в забороненій російській соцмережі "Однокласники".

Про це йдеться у реєстрі судових рішень.

Так, Роменський районний суд засудив колишнього учасника війни на Донбасі за поширення пропагандистської листівки у забороненій соціальній мережі "Однокласники".

Згідно з матеріалами справи, у 2020 році чоловік лайкнув та поділився публікацією – агітаційною листівкою із зображенням радянського герба, зірки з серпом та молотом, з написом "Один народ" та з сучасними прапорами Росії, України та Білорусі.

Читайте такожУ Маріуполі військовий отримав дев'ять років в'язниці за вбивство товариша по службіПублікацію переглянули 66 користувачів, а одна – поставила позначку "подобається".

Його дії кваліфікували за ч.2 ст 109 ККУ - розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення умисних дій з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади.

Військового зобов’язали сплатити штраф розміром 4250 гривень та витрати на судову експертизу вартістю 6537 гривень.

Як повідомляв УНІАН, в Кривому Розі повісився чоловік. Його знайшла мати, яка після цього також наклала на себе руки. Перед цим жінка зателефонувала до поліції та написала передсмертну записку.

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