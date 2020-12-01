У Сумах ВАЗ врізався в електроопору - машину розірвало навпіл, але водій дивом уцілів
У соцмережі набирає популярності відео моменту аварії у Сумах, під час якої автомобіль буквально розірвало, коли той врізався в електроопору.
Читайте такожНа Закарпатті вантажівка розтрощила легковик: четверо загиблих (фото, відео)Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Зазначається, що після аварії передня частина ВАЗу виїхала на зустрічну, де її потрощили маршрутки. А от решта легковика разом із водієм зупинилася в допоміжній смузі руху.
«Яким було здивування очевидців, коли зі шматка автівки вийшов неушкоджений водій», – говориться у сюжеті.
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