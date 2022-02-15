Хлопчик жив у селі Новопавлівка.

У Дніпропетровській області знайшли мертвим маленького хлопчика, якого розшукували волонтери.

Про це повідомляють у спільноті волонтерської групи "Пошук зниклих дітей" у Facebook.

Відомо, що 6-річний Ярослав Гарат зник сьогодні, 15 лютого. Волонтерів терміново збирали у Межівському районі села Новопавлівка.

О 19:30 на сторінці волонтерської групи з'явилось повідомлення, що зниклу дитину знайшли мертвою.

Читайте такожПід Львовом п’яний вчитель домагався ученицю, а після відмови організував цькування: деталіНаразі не відомо, за яких обставин він помер. У коментарях члени групи пишуть, що хлопчик міг потонути.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі водолази витягли з води тіло потонулого підлітка.

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