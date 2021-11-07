Смертельна аварія на Черкащині трапилася в суботу ввечері.

У Черкаській області поблизу села Ситники в результаті зіткнення автомобіля "ВАЗ-2104" і вантажівки DAF загинули три людини.

Смертельна ДТП сталася у суботу, 6 листопада, близько 18:30 на автодорозі Н-01 "Київ – Знам'янка", повідомив Відділ комунікації поліції Черкаської області.

"Попередньо з’ясовано, що, водій автомобіля ВАЗ-2104 скоїв зіткнення на зустрічній смузі руху з вантажним автомобілем DAF. Після зіткнення транспортні засоби з’їхали з дороги у кювет й вантажівка зайнялася", – йдеться в повідомленні.

Читайте такожУ Черкасах застрелили місцевого підприємця – ЗМІЗазначається, що внаслідок аварії загинули 30-річний водій DAF, житель Обухівського району Київської області, пасажир і водій "ВАЗ" (1968 та 1979 років народження з Черкащини).

У поліції також показали фото, на яких знято наслідки аварії. На знімках видно, що легковик перетворився на купу металу.

Правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП і просять відгукнутися очевидців, зокрема водіїв, які на момент аварії проїжджали поруч і в яких є записи з відеореєстратора.

Раніше повідомлялося, що поблизу села Шевченкове Миколаївської області авто Chevrolet Lacetti зіткнулося з "ВАЗ-2101", в салоні якого їхала сім'я з дітьми. В результаті аварії загинули 33-річний водій "ВАЗу" та двоє дітей у віці 5 і 3 роки.

Автори: Тамара Отовська, Екатерина Присяжнюк