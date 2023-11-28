Один з місцевих жителів вбив лопатою іншого під час масової бійки.

У селі Підвиноградів на Закарпатті бурхливі вибори циганського "барона" закінчилися масовою бійкою та вбивством.

Як повідомив журналіст Віталій Глагола в Telegram, внаслідок бійки загинула одна людина.

"На Виноградівщині – заворушення у зв’язку з виборами нового "барона". Відбулася масштабна бійка, в результаті якої, за повідомленнями очевидців, загинула людина", – написав журналіст під відео.

Натовп кричав та підсвистував, а в якийсь момент зав'язалася бійка та почали "літати" палиці.

Згодом у поліції Закарпаття повідомили, що події відбулися на одній із вулиць Підвиноградова. На місце виїздила слідчо-оперативна група та спецпризначенці Роти поліції особливого призначення ГУНП в області.

Правоохоронці припинили порушення громадського порядку, під час рейду задля недопущення продовження конфлікту вони виявили тіло чоловіка. Встановлено, що загиблим виявився 40-річний місцевий житель якого смертельно травмував 34-річний земляк. Попередньо, фігурант наніс опоненту один удар металевим предметом (лопатою) по голові, що в подальшому призвело до його смерті.

Підозрюваного затримали й відправили до ізолятора тимчасового тримання. Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 121 ККУ (завдання умисного тяжкого тілесного ушкодження). Щодо інших учасників бійки проводять слідчі дії.

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