Наразі невідомо, чи є постраждалі внаслідок аварії.

Вранці 1 грудня під Повітрофлотським шляхопроводом в Києві сталася масштабна аварія, яка спричинила затор.

Як повідомляє телеканал "Київ", на дорогах столиці сьогодні спостерігається ожеледиця. За неприятливих погодних умов на проспекті Перемоги в Києві сталася масштабна ДТП, внаслідок якої було пошкоджено 5 автівок. Одна з автівок після зіткнення перевернулася.

Як журналістам сказали в поліції, ймовірно, винуватцем був водій BMW, який міг бути в стані алкогольного сп’яніння. Після того, як BMW зіткнулася з однією з автівок, сталося іще кілька зіткнень.

Відео дня

На цю мить офіційних повідомлень про аварію від поліції не надходило, чи є постраждалі внаслідок аварії – невідомо. Кияни масово ділилися в соцмережах фото та відео з місця ДТП.

Ситуація на дорогах в Києві

У перший день зими у Києві спостерігається різке похолодання. Зниження температури відчувалося вже в ніч проти 1 грудня.

Український гідрометеорологічний центр попереджав, що на дорогах місцями буде ожеледиця.

Крім цього, останнім часом в Києві зросла кількість ДТП з постраждалими. Як пояснили в патрульній поліції Києва, нетверезе водіння, перевищення швидкості, недотримання безпечної дистанції та інтервалу, порушення правил проїзду перехресть, незадовільне освітлення дороги зробили наслідки аварій більш тяжкими.

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