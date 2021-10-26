Держпродспоживслужба у Харкові застосувала штрафні санкції до мережі магазинів солодощів за продаж російських цукерок.
Про це йдеться у повідомленні на сайті ДПСС.
Фахівці проінспектували магазини мережі і виявили продаж підсанкційних товарів, які ввезли на територію України незаконно.
"Дуже дивно, що досі, незважаючи на збройну агресію, в когось вистачає совісті порушувати цю норму закону", – розповіла голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька.
Читайте такожВагітна в 11 років: на Закарпатті знайшли наймолодшу породіллю в УкраїніУ службі нагадали, що, згідно з переліком заборонених товарів у поставі Кабміну від 2015 року, ввезення та реалізація зазначеної продукції заборонено.
За результатами проведеного інспектування було знято з реалізації та заборонено (згідно виданих приписів) подальший обіг цукерок російського виробництва в межах повноважень ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області.
Йдеться про продукцію "Красный Октябрь", "кондитерського концерну "Бабаевский", АКконд". Всього 9 найменувань цукерок.
За порушення вимог законодавства щодо маркування продукції до суб’єктів господарювання застосовані штрафні санкції у порядку, встановленому законом.
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