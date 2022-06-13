Правоохоронцями зафіксовано 14 фактів передачі даних російським загарбникам.

Мешканку Бахмута підозрюють у державній зраді через передачу російським окупантам інформації про місця дислокації Збройних сил України.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора у своєму Telegram-каналі.

"За даними слідства, упродовж травня - червня 2022 року громадянка України за власним бажанням співпрацювала з представником одного із силових відомств країни-агресора. Через інтернет-застосунки підозрювана передавала окупантам координати місць дислокації військовослужбовців та військової техніки Збройних cил України на території міста Бахмута", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронцями зафіксовано чотирнадцять фактів передачі даних російським загарбникам.

Жінці повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (частина 2 статті 111 Кримінального кодексу України).

Її затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляв УНІАН, у неділю, 12 червня, Збройні Сили Російської Федерації завдали авіаудару по місту Бахмут у Донецькій області.

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