Перебуваючи під домашнім арештом, він продовжив публічно розпалювати релігійну ненависть.

Митрополиту Черкаської єпархії УПЦ МП Феодосію (Денис Снігірьов), який під час домашнього арешту на час розслідування попередніх злочинів розпалював релігійну ворожнечу, повідомили про ще одну підозру, сповістила Служба безпеки України.

На початку цього року митрополиту було повідомлено про підозру за фактами заперечення збройної агресії РФ та поширення закликів до міжконфесійної ворожнечі. Тоді суд обрав для нього запобіжний захід у виді домашнього арешту і приступив до розгляду матеріалів провадження по суті. Однак, це не зупинило клірика, і у власній домівці він почав записувати провокативні відео, в яких повторював кремлівські наративи про релігійні громади в Україні.

У своїх "зверненнях" фігурант зневажливо висловлювався про вірян та священнослужителів інших конфесій. Також він намагався дискредитувати співробітників правоохоронних органів України, які проводили безпекові заходи на території релігійних громад області. Після запису пропагандистських відео їхній автор у рясі поширював деструктивний контент на Youtube-каналі сайту Черкаської єпархії УПЦ (МП).

Відео дня

Зазначається, що тим самим митрополит діяв на користь країни-агресора і намагався дестабілізувати суспільно-політичну обстановку в регіоні. Ініційовані Службою безпеки експертизи підтвердили факти злочинних дій митрополита.

На підставі нових доказів митрополиту повідомлено про ще одну підозру за ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань, вчинене службовою особою повторно).

Наразі вирішується питання щодо обрання нового запобіжного заходу, але вже у виді тримання під вартою.

Справа митрополита Феодосія - важливі новини

20 лютого митрополиту Феодосію було оголошено підозру за порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної, релігійної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками (ст. 161 Кримінального кодексу України).

Митрополит у публічних висловлюваннях серед священнослужителів і вірян та в офіційних коментарях поширював заклики, що порушують рівноправність громадян залежно від їхньої расової, національної, релігійної належності та переконань. Також поширював публікації представників країни-агресора, які нав’язували ідеї рашизму та популяризували кремлівський режим, тим самим сприяли загостренню внутрішньої обстановки в регіоні через розпалювання міжрелігійної ворожнечі.

6 квітня йому було повідомлено про нову підозру - у виправдовуванні збройної агресії РФ проти України. 12 квітня стало відомо, що суд призначив керівнику єпархії Феодосію цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета.

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