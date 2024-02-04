У суді слова про те, що чоловіка до 27 років не можуть призвати, спростували.

На Хмельниччині суд виніс вирок чоловіку, який не прийшов до військкомату після отримання повістки, оскільки вважав, що мобілізувати можуть лише тих, хто старше 27 років. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

Як пише ТСН, про це йдеться у вироку Ізяславського районного суду Хмельницької області. Зазначається, що в липні 2023 року пройшов ВЛК – його визнали придатним до служби. Коли чоловікові вручили повістку, він до військкомату не явився. Під час засідання суду він пояснив, що не зʼявився, "оскільки вважав, що до 27 років його мобілізувати не можуть" і додав, щот служити не бажає, оскільки побоюється за своє життя.

У суді слова про те, що чоловіка до 27 років не можуть призвати до армії, спростували. Там пояснили, що на військову службу під час мобілізації призиваються резервісти та військовозобов`язані, які перебувають у запасі і не заброньовані в установленому порядку на період мобілізації.

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"Призов резервістів та військовозобов`язаних на військову службу під час мобілізації здійснюється для доукомплектування військових посад, передбачених штатами воєнного часу, у терміни, визначені мобілізаційними планами Збройних сил України та інших військових формувань", – йдеться в поясненні.

Зазначається, що чоловік був взятий на облік військовозобов`язаних та зарахований у запас згідно з абз. 5 ч. 10 ст. 14 Закону України "Про військовий обов`язок і військову службу" ще в лютому 2016 року.

Мобілізація в Україні: актуальні новини

30 січня Кабінет міністрів передав до Ради оновлену версію законопроекту про мобілізацію. Зокрема, ним пропонують знизити призовний вік з 27 до 25 років. Крім того, в разі його ухвалення, в Україні скасують строкову службу. В якості альтернативи пропонують базову військову підготовку для людей віком від 18 до 24 років.

Очільник комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич каже, що в урядовому законопроекті про мобілізацію є недолік. У документі немає норми про ротацію наших воїнів.

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