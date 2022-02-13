Для допомоги людям викликали рятувальників.

На Черкащині в Золотоніському районі, неподалік села Москаленки, в акваторії річки Дніпро відкололася крижина, на якій були близько 200 рибалок.

Про це розповіли у прес-центрі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Прохання про допомогу надійшло на лінію "101" 12 лютого о 10:15. До служби порятунку зателефонував рибалка та розповів, що подія сталась на траверсі насосної станції, а крижина вже дрейфує в напрямку Полтавської області.

"Для порятунку людей на місце події було направлено відділення рятувальних водолазних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення, водний патруль поліції, черговий караул 6-го державного пожежно-рятувального посту, 8-ї державної пожежно-рятувальної частини, чергову зміну оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС у Черкаській області", - йдеться в повідомленні ДСНС.

Станом на 11:15 двом риболовецьким баркасам вдалося повернути на берег близько 70 осіб. Ще близько 100 людей дісталися берега самостійно.

"Постраждалих немає, до медичних працівників звернень за допомогою не було. Державна служба України з надзвичайних ситуацій вкотре наголошує: виходити на лід за нестійкої морозної температури заборонено", - зазначили рятувальники.

Раніше УНІАН писав, як житель Дніпропетровщини пірнув в ополонку та пішов під лід. Його тіло підняли на поверхню наступного дня. Свою смерть чоловік зняв на відео.

А під Миколаєвом чоловік провалився під лід і дивом вижив після 40 хвилин у крижаній воді.

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